В Новой Зеландии нашли окаменелый скелет гигантского пингвина

Скелет гигантского пингвина времен олигоцена обнаружили в гавани Кохия на Северном острове Новой Зеландии, сообщает "Газета.ру".

Найденный скелет помог ученым реконструировать внешний вид гигантских пингвинов. Он совмещает в себе черты обнаруженных ранее эоцен-олигоценовых гигантских пингвинов и более крупного гигантского пингвина Кайруку.

Гигантские пингвины отличаются от их потомков длиной передних конечностей и удлиненным клювом. Это свидетельствует о различии экологических ролей вымерших и современных видов.

Ранее германские ученые открыли новый вид древних человекообразных обезьян Danuvius guggenmosi, живших 11,6 миллиона лет назад на территории Европы

Эти приматы могли передвигаться на двух ногах и цепляться верхними конечностями за ветки. При этом они ходили ровно, не сгибая ноги.