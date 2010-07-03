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Наука

12 ноября, 20:33

В Новой Зеландии нашли окаменелый скелет гигантского пингвина

наука животные

Фото: scitechdaily.com/Simone Giovanardi

Скелет гигантского пингвина времен олигоцена обнаружили в гавани Кохия на Северном острове Новой Зеландии, сообщает "Газета.ру".

Найденный скелет помог ученым реконструировать внешний вид гигантских пингвинов. Он совмещает в себе черты обнаруженных ранее эоцен-олигоценовых гигантских пингвинов и более крупного гигантского пингвина Кайруку.

Гигантские пингвины отличаются от их потомков длиной передних конечностей и удлиненным клювом. Это свидетельствует о различии экологических ролей вымерших и современных видов.

Ранее германские ученые открыли новый вид древних человекообразных обезьян Danuvius guggenmosi, живших 11,6 миллиона лет назад на территории Европы

Эти приматы могли передвигаться на двух ногах и цепляться верхними конечностями за ветки. При этом они ходили ровно, не сгибая ноги.

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