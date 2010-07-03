Ученые обнаружили древнейшего предка человека

Немецкие ученые открыли новый вид древних человекообразных обезьян Danuvius guggenmosi, живших 11,6 миллиона лет назад на территории современной Европы. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Останки приматов были найдены в 2011–2018 годах в Германии. Ученые благодаря сохранившимся костям конечностей смогли изучить строение скелета. Оказалось, что Danuvius guggenmosi мог передвигаться на двух ногах и цепляться верхними конечностями за ветки. При этом они ходили ровно, не сгибая ноги.

У примата также имелся большой палец, что указывает на то, что guggenmosi опирался на ступни, а не на костяшки пальцев. Самец был ростом около 110 сантиметров и весил 34 килограмма. По внешним данным он был схож с шимпанзе бонобо.

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