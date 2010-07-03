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Общество

10:03

Ученые обнаружили древнейшего предка человека

наука общество

Фото: newscientist.com/Christoph Jäckle

Немецкие ученые открыли новый вид древних человекообразных обезьян Danuvius guggenmosi, живших 11,6 миллиона лет назад на территории современной Европы. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Останки приматов были найдены в 2011–2018 годах в Германии. Ученые благодаря сохранившимся костям конечностей смогли изучить строение скелета. Оказалось, что Danuvius guggenmosi мог передвигаться на двух ногах и цепляться верхними конечностями за ветки. При этом они ходили ровно, не сгибая ноги.

У примата также имелся большой палец, что указывает на то, что guggenmosi опирался на ступни, а не на костяшки пальцев. Самец был ростом около 110 сантиметров и весил 34 килограмма. По внешним данным он был схож с шимпанзе бонобо.

Ранее ученые заявили, что прародиной человека является территория современной Ботсваны. Генетики провели исследование митохондриальной ДНК (генетическая информация, передающаяся по женской линии) более чем 1200 представителей коренных племен, живущих на юге Африки.

Выяснилось, что современный человек происходит из болотистой местности к югу от реки Замбези. Авторы научной работы установили, что все современные люди произошли от женщины, которая жила в области Макгадикгади недалеко от дельты реки Окаванго. 200 тысяч лет назад эти места были покрыты густыми лесами и богаты озерами.

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