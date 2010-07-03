Ученые нашли прародину всех современных людей

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Ученые точно определили место, откуда произошли все живущие сейчас люди. По данным исследования, прародиной человека является территория современной Ботсваны. Об этом сообщает "Мир 24".

Ученые давно установили, что прародиной человека разумного была Африка, где он появился около 200 тысяч лет назад. Однако до сих пор исследователи не могли точно определить, откуда именно происходит человеческая популяция.

Генетики провели исследование митохондриальной ДНК (генетическая информация, передающаяся по женской линии) более чем 1200 представителей коренных племен, живущих на юге Африки. Выяснилось, что современный человек происходит из болотистой местности к югу от реки Замбези.

Все ныне живущие люди имеют общую цепочку генов, которую называют L-макро-гаплогруппой. Она делится на две подгруппы – L1-6 и L0. Предметом исследования ученых стали гены L0, которые были найдены у жителей Южной Африки.

Авторы научной работы установили, что все современные люди произошли от женщины, которая жила в области Макгадикгади недалеко от дельты реки Окаванго. 200 тысяч лет назад эти места были покрыты густыми лесами и богаты озерами.

Ранние Homo sapiens жили на своей родине около 70 000 лет, после смены климата началась миграция человека. Популяция разделилась надвое: одна группа 130 тысяч лет назад двинулась в сторону северо-востока, другая ушла на юго-запад через 20 тысяч лет. Скорее всего, люди следовали за стадами животных.

Психология. Почему все люди такие разные

Однако найденные останки противоречат исследованию ученых. Самые древние образцы современных с точки зрения анатомии черепов нашли в Эфиопии, их возраст достигает 195 тысяч лет. Поэтому многие антропологи называют родиной человека именно Восточную, а не Южную Африку.

Новое исследование получило ряд критических замечаний, многие ученые считают, что авторы работы рассматривали недостаточно большой временной период. Истинного предка современных людей можно было бы определить, выяснив, когда произошел раскол между генетическими линиями L0 и L1-6.

Ранее ученым удалось вырастить в пробирках миниатюрные копии мозга макак, шимпанзе и даже человека. Исследователям впервые удалось выявить отличия в характере роста нервной системы приматов.