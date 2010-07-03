Ученые обнаружили вещество, защищающее организм от рака

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Французские ученые обнаружили белок, который помогает бороться со старением и защищает организм от рака. Результаты их исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Специалисты провели эксперименты на мышах и выяснили, что белок GDF11 имитирует действие диет, которые показали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний. Инъекции белка также восстанавливали кровеносные сосуды в мозге у старых грызунов.

По словам ученых, в будущем белок станет возможно использовать при лечении некоторых метаболических заболеваний, таких как ожирение.

Ранее сотрудники Испанского национального центра исследования рака провели тщательный анализ факторов, которые могут повлиять на сохранение молодости и увеличение продолжительности жизни.

В октябре в Новосибирском институте органической химии разработали лекарство из березовой коры для защиты печени от воспалительных процессов и воздействий химиотерапии. Препарат обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Лекарство прошло необходимые доклинические исследования. Оно оказалось полностью безопасно как для животных, так и для людей.

