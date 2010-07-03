Генетики обнаружили природные ГМО-растения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Петербургские ученые выяснили, что некоторые растения, которыми человек питался на протяжении многих веков, содержать генетически модифицированные. Это доказывает, что человечество сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей истории.
Трансгенными растениями называют те, в геном которых попали гены постороннего организма – бактерии или гриба. Сейчас такой механизм широко применяется учеными для создания генетически модифицированных культур, которые устойчивы к разного рода вредителям.
Однако настоящим изобретателем такого метода является не человек, а природа. Природными "генными инженерами" можно назвать агробактерии, которые научились проникать в клетки растений, вызывая опухоли и наросты.
Ученые из Санкт-Петербургского университета и Института молекулярной биологии растений в Страсбурге выяснили, что существует достаточно широкий список природно-трансгенных растений, которые в своем геноме содержат ДНК агробактерий. К ним относятся табак, батат, арахис, клюква хмель, батат и чай. Об этом сообщается на сайте СПбГУ.
"Некоторые люди боятся ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО", – рассказала доктор биологических наук, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева.
Ученый отметила, что изучение природно-трансгенных растений позволит исследователям понять, как будут развиваться искусственно созданные ГМО, которые так активно применяются человеком.
Ранее международная группа ученых обнаружила механизм, который мешает раковым опухолям воспринимать химиотерапию. Дело в том, что иногда фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта, блокируя окисление липидов. Именно из-за этого химиотерапия не действует на большинство видов раковых опухолей и они остаются неизлечимы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: