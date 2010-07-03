Генетики обнаружили природные ГМО-растения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Петербургские ученые выяснили, что некоторые растения, которыми человек питался на протяжении многих веков, содержать генетически модифицированные. Это доказывает, что человечество сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей истории.

Трансгенными растениями называют те, в геном которых попали гены постороннего организма – бактерии или гриба. Сейчас такой механизм широко применяется учеными для создания генетически модифицированных культур, которые устойчивы к разного рода вредителям.

Однако настоящим изобретателем такого метода является не человек, а природа. Природными "генными инженерами" можно назвать агробактерии, которые научились проникать в клетки растений, вызывая опухоли и наросты.

Ученые из Санкт-Петербургского университета и Института молекулярной биологии растений в Страсбурге выяснили, что существует достаточно широкий список природно-трансгенных растений, которые в своем геноме содержат ДНК агробактерий. К ним относятся табак, батат, арахис, клюква хмель, батат и чай. Об этом сообщается на сайте СПбГУ.

"Некоторые люди боятся ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО", – рассказала доктор биологических наук, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева.

Ученый отметила, что изучение природно-трансгенных растений позволит исследователям понять, как будут развиваться искусственно созданные ГМО, которые так активно применяются человеком.

Ранее международная группа ученых обнаружила механизм, который мешает раковым опухолям воспринимать химиотерапию. Дело в том, что иногда фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта, блокируя окисление липидов. Именно из-за этого химиотерапия не действует на большинство видов раковых опухолей и они остаются неизлечимы.