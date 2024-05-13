Союз староверов: Папа Римский выразил сочувствие семьям погибших в Белгороде

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Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению. Об этом заявил поддерживающий связь с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

"Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан", – заявил Севастьянов РИА Новости.

По словам председателя ВСС, Франциск заявил ему об этом в личном разговоре.

Подъезд жилого 10-этажного дома рухнул в Белгороде после прямого попадания в здание снаряда ВСУ днем 12 мая. Согласно последним данным, погибли 13 человек, пострадали 20.