РИА Новости: взрывы прогремели в Харькове

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Несколько взрывов прогремели в Харькове на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе были слышны взрывы, однако не привел никаких подробностей. Воздушная тревога на Украине сейчас звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава украинских войск в Харькове и Харьковской области. Он также рассказал, что подполье зафиксировало прилеты в городе Дергачи Харьковской области, в который ранее зашли украинские военные и техника.

До этого стало известно, что ВС РФ освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, данные села располагаются на севере Харьковской области.

