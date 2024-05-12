Росавиация проведет проверку после пролета самолета над трассой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Росавиация проведет расследование после пролета самолета на предельно малой высоте над федеральной трассой М-8 "Холмогоры" в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что авиаборт производства Чехословакии Zlin Z 142 пролетел над автодорогой на севере региона.

"Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо», – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что безопасность полетов является приоритетом для всех представителей гражданской авиации страны.

Ранее стало известно, что санитарный самолет Ан-2, на борту которого были пятеро человек, совершил аварийную посадку на водоем в Казахстане.

В Минтрансе республики уточнили, что воздушное судно с государственным регистрационным знаком UP-A0124 авиакомпании "Навигатор" выполняло рейс Аркалык – Аксункар (Костанай). Всех эвакуировали департаментом по ЧС по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

