Захарова назвала "Евровидение" похоронами Западной Европы

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала музыкальный конкурс "Евровидение-2024", который прошел в шведском городе Мальме. Она заявила, что мероприятие стало похоронами Западной Европы.

"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", – отметила дипломат в своем телеграм-канале.

Швейцария одержала победу на 68-м музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" с песней The Code, которую представил 24-летний исполнитель Nemo. Певец исполнил песню на вращающейся сцене. При этом сама композиция сделана в смешанном стиле поп-музыки, рэпа и оперного вокала.

В результате голосования Nemo заработал 591 балл. На второй строчке расположился представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), а третье место досталось украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла).

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале музыкального конкурса "Евровидение-2024". По информации пресс-службы, женщина из съемочной группы направила жалобу против певца из-за инцидента, который произошел после выступления певца в полуфинале 9 мая. В СМИ сообщили, что тот якобы угрожал девушке.

