В РФ предложили создать музыкальный конкурс "Интервидение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музыкальный конкурс "Интервидение" предложили создать в России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Отмечается, что РФ выступает с инициативой запуска двух новых форматов сотрудничества в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Речь идет о самостоятельном открытом Евразийском кинофестивале и кинопремии, а также о музыкальном конкурсе "Интервидение", уточнила она на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По ее словам, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст представит инициативу о создании музыкального конкурса.

Между тем Эрнст добавил, что поучаствовать в конкурсе смогут зарубежные страны, передает ТАСС.

"Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год открытый музыкальный, точнее песенный, конкурс под рабочим названием "Интервидение", – объяснил гендир.

По словам Эрнста, в конкурсе не будет политических влияний и ограничений. "Интервидение" будет "свободной трибуной", где все страны смогут представить образцы своей популярной музыки.

Ранее организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль назвал исключение России из конкурса непростым решением. По его словам, решение о запрете участия конкурсантам из РФ соответствует "ценностям Запада", а именно солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку.

Позднее сообщалось, что музыкальный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальме.

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