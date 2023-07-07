Конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском Мальме

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Музыкальный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведский город Мальме. Информация появилась на сайте Европейского вещательного союза.

Победителем "Евровидения-2023" стала шведская певица Лорин. Мальме выбрали после тщательного отбора. В ходе него были изучены технические возможности для проведения мероприятия, возможность размещения журналистов, болельщиков, делегаций, инфраструктура и иные критерии.

В сообщении добавляется, что финал конкурса пройдет в спортивном комплексе Мальме-Арена 11 мая. Там также пройдут полуфиналы 7 и 9 мая. До этого в городе проводили "Евровидение" в 1992 и 2013 годах.

Ранее представитель группы ABBA опровергла информацию о воссоединении коллектива на грядущем "Евровидении". Группа одержала победу на конкурсе в 1974 году.

До этого организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль назвал исключение России из конкурса непростым решением. По его словам, решение о запрете участия конкурсантам из РФ соответствует "ценностям Запада", а именно солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку.

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