Представитель ABBA опровергла воссоединение группы на "Евровидении" в 2024 году

Фото: 123RF/buurserstraat386

Музыканты ABBA не будут воссоединяться в следующем году на "Евровидении" из-за 50-летия их победы на этом конкурсе. Об этом в беседе с телеканалом SVT заявила представитель группы Йорел Хансер.

"Евровидение" 2024 года должно будет состояться в Швеции в связи с победой ее исполнителя в минувшем конкурсе. В 1974 году победу на конкурсе одержала шведская ABBA. Ее фанаты обратили внимание, что в следующем году будет 50-летний юбилей этого события, из-за чего предположили, что по этому случаю группа может собраться снова.

"Определенно, фанаты выдают желаемое за действительное. Таких планов не существует! Явное опровержение!" – прокомментировала домыслы Хансер.

13 мая в британском Ливерпуле состоялся финал "Евровидения-2023". Победительницей конкурса стала шведская певица Loreen. По итогам зрительского голосования она набрала 583 балла. На втором месте оказался финский певец Käärijä, а на третьем – представительница Израиля Noa Kirel.



Музыкальные критики негативно отозвались о "Евровидении" в 2023 году