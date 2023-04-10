Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер в возрасте 70 лет

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Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер на 71-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Музыкант скончался от онкологии 7 апреля. Как рассказала его семья, недавно у артиста обнаружили рак, который быстро распространился.

"Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", – говорится в сообщении.

Лассе Велландер родился в 1952 году. Он начал работать с ABBA в 1974 году. Гитарист принял участие в записи 24 песен и 8 альбомов шведской группы, в том числе альбоме ABBA Voyage, вышедшем в 2021 году.

После распада группы в 1982 году музыкант работал с другими артистами Швеции и сольно.

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