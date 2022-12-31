Организатор "Евровидения" назвал исключение России из конкурса непростым решением

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Исключение России из "Евровидения" было непростым решением. Об этом заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль.

"(Решение об исключении России – ред.) было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Эстердаля, решение о запрете участия конкурсантам из России соответствует "ценностям Запада": солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку. Он заявил, что исполняемые на "Евровидении" песни всегда отражали события в Европе и дух времени.

"Каково настроение и чувства Европы – таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии", – резюмировал он.

Россию отстранили от участия в "Евровидении" 25 февраля 2022 года. Организаторы мероприятия заявили, что на фоне украинского кризиса включение России в конкурс нанесет репутационный ущерб.

Ранее сообщалось, что правила голосования на "Евровидении-2023" изменятся из-за сговора жюри. Его организаторов обвинили в подмене оценок. На "Евровидении-2022" победила украинская группа Kalush Orchestra.

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