Украина стала победителем "Евровидения-2022"

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения-2022", набрав 631 балл. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.

Изначально Украину на "Евровидении-2022" должна была представлять певица Алина Паш, которая победила в национальном отборе с песней "Тени забытых предков". Однако на фоне обвинений в посещении Крыма артистке пришлось снять свою кандидатуру. В итоге вместо нее поехала группа Kalush Orchestra, занявшая второе место в национальном отборе.

В феврале стало известно, что Россию исключили от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Данное решение принял совет EBU, выразив обеспокоенность тем, что из-за кризиса на Украине участие России нанесет ущерб репутации конкурса.

Ранее продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко рассказал Москве 24, что в этом году "Евровидение" как никогда политизировано. По его мнению, выступление Kalush Orchestra по музыкальной структуре повторяет номер украинской группы Go_A, занявшей на "Евровидении-2021" пятое место с композицией Shum.

