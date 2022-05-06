Рудковская предрекла Украине победу на "Евровидении" в 2022 году

14:43
Фото: depositphotos/Oleksandr_Gusev
Продюсер Яна Рудковская предрекла Украине победу на "Евровидении-2022". Она станет третьей по счету на данном музыкальном конкурсе.
"Руслане и Джамале победа так и не принесла большой популярности ни у себя в стране, ни за ее окрестностями! Посмотрим, чем закончится эта история!" – написала Рудковская в телеграм-канале.
Она напомнила, что Россия становилась победителем конкурса один раз. Первое место на "Евровидении" в 2008 году занял россиянин Дима Билан.
В феврале стало известно, что Россию исключили от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Данное решение принял совет EBU, выразив обеспокоенность тем, что из-за кризиса на Украине участие России нанесет ущерб репутации конкурса.
Организаторы "Евровидения" отстранили РФ от участия в конкурсе
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