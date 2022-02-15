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Начался прием заявок на "Детское Евровидение – 2022". Конкурс пройдет в Армении, сообщает пресс-служба Академии Игоря Крутого.

Заявки на российский отборочный тур принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте конкурса. Национальный отбор проводится в три этапа. Сначала профессиональное жюри отбирает песни, соответствующие всем критериям международного конкурса, а после определяются участники финала национального тура. На третьем этапе победителя определят члены жюри и зрители.

Претендентам должно быть от 9 до 14 лет включительно на момент проведения конкурса. Они также должны иметь гражданство РФ или законно проживать на территории страны не менее двух лет.

На "Детском Евровидении – 2021" победила представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 109 баллов от жюри и 115 баллов – от телезрителей. На втором и третьем местах расположились представители Польши и Франции соответственно. Участница из России – 12-летняя Татьяна Меженцева – заняла седьмое место.

