У участницы "Детского Евровидения" от России возникли проблемы с голосом

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У Тани Меженцевой, представляющей Россию на "Детском Евровидении", возникли проблемы со связками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Известно, что у исполнительницы воспалились голосовые связки после того, как она простудилась в самолете. Сейчас 12-летняя певица находится под наблюдение лучших фониатров и отоларингологов.

Ей было рекомендовано не напрягать связки в течение суток и не разговаривать без необходимости.

По информации ТАСС, несмотря на возникшие проблемы, Таня выступит в финале конкурса.

"Тане уже лучше, но голосовые связки пока не напрягает – бережет силы к завтрашнему финалу", – говорится в сообщении.

Финал конкурса пройдет 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale в Париже. В Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, организаторы приняли решение провести "Детское Евровидение" в онлайн-формате, однако формат будет зависеть от эпидемической обстановки в Европе.