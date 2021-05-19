Выступление Manizha на "Евровидении" набрало 1 млн просмотров на YouTube

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Выступление Manizha с песней Russian Woman на "Евровидении", позволившее певице выйти в финал, набрало миллион просмотров на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
В организации рассказали, что номер российской певицы публика и пресса встретили с интересом, так что видео быстро вышло в лидеры на официальном YouTube-канале конкурса, а первого миллиона просмотров удалось достигнуть уже к утру.
В пресс-службе напомнили о прошлом достижении исполнительницы. Так, российский ролик национального отбора стал самым популярным в этом году, собрав 11 миллионов просмотров.
Ранее стало известно, что певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", вышла в финал конкурса.
В полуфинале певица выступала третьей по счету. Платье, в котором артистка вышла на сцену, сшито из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России.
Manizha прошла в финал "Евровидения"
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