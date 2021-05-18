Manizha вышла в финал "Евровидения"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", вышла в финал конкурса. Трансляцию мероприятия в России вел Первый канал.

В полуфинале певица выступала третьей по счету. Платье, в котором артистка появилась на сцене, сшито из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Во время выступления на экране велась трансляция россиянок, которые также пели вместе с певицей.

Иностранные журналисты высоко оценили выступление Manizha в полуфинале "Евровидения". Некоторые представители СМИ назвали его великолепным.

Кроме представительницы России, в финал конкурса прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая. Финал конкурса пройдет 22 мая.

Manizha в Роттердаме поддерживают мама и сестра. Сама певица выражала уверенность, что выйдет в финал. При этом она подчеркивала, что больше всего хочет быть услышанной.