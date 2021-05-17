Букмекеры назвали нового фаворита "Евровидения"

Фото: AP Photo/Peter Dejong
Официальные букмекеры "Евровидения" назвали новым фаворитом песенного конкурса Италию. Страну представит рок-группа Maneskin с песней Zitti e buoni, сообщает "Газета.ру".
Второе место рейтинга заняла Франция, от которой выступит певица Барбара Прави. Третье досталось Мальте, а Россия попала на одиннадцатое.
Ранее букмекерские конторы Британии называли фаворитами конкурса исполнителей от Мальты, Швейцарии и Франции, а Manizha тогда заняла в их рейтинге 14-е место.
Конкурс "Евровидение" стартовал в Роттердаме 16 мая. В этом году из-за пандемии вечеринки для участников не проводятся. Manizha призналась, что рада этому, поскольку может полноценно подготовиться к выступлению.
"Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь", – прокомментировала ситуацию Manizha.
Она также сравнила времяпрепровождение участников с таковым в санатории.
Между тем российская певица оценила свои шансы на победу в конкурсе. Она заявила, что сможет пройти в полуфинал. А какое именно место ей удастся занять, зависит от внутренней уверенности.
Певица Manizha оценила свои шансы на победу в "Евровидении"
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