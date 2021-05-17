Manizha сравнила "Евровидение" с санаторием

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В этом году традиционные вечеринки для участников "Евровидения" из-за пандемии коронавируса не проводятся, рассказала российская певица Manizha в интервью РИА Новости.

"Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь", – сказала исполнительница.

Она отметила, что образ жизни очень напоминает санаторий. Днем можно позволить себе поспать и заняться спортом, а вечером смотреть кино всей командой.

Manizha сообщила, что участникам и делегациям из разных стран запрещено контактировать друг с другом, однако несколько раз ей удалось пересечься с музыкантами из Швеции.

Ранее участница конкурса от России сообщила, что сможет пройти в полуфинал. Какое именно место удастся занять, зависит от внутренней уверенности.

Песенный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет в Роттердаме.

Первый полуфинал, в котором выступит Manizha, состоится 18 мая. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 20 мая, а финал – 22 мая.

