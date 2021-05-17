Наряд Manizha привлек внимание на открытии "Евровидения"

Наряд Manizha привлек внимание на ковровой дорожке "Евровидения". Певица появилась перед публикой в красном костюме в духе советской работницы и русском народном кокошнике.

В завершение образа Manizha накинула на плечи традиционную для женщин Таджикистана деталь одежды с восточными узорами. На это представители прессы тут же отреагировали шуткой: "Так Manizha порабощает индустрию моды, так она побеждает "Евровидение".

Для выхода на сцену певица тоже выбрала необычный наряд – огромное платье, сшитое из лоскутов, присланных женщинами из разных уголков страны.

Первый полуфинал, в котором выступит певица, состоится во вторник. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 20 мая, а финал – 22 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.