Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

07:00

Наряд Manizha привлек внимание на открытии "Евровидения"

культура видео Иван Лозовой Екатерина Фоменко

Наряд Manizha привлек внимание на ковровой дорожке "Евровидения". Певица появилась перед публикой в красном костюме в духе советской работницы и русском народном кокошнике.

В завершение образа Manizha накинула на плечи традиционную для женщин Таджикистана деталь одежды с восточными узорами. На это представители прессы тут же отреагировали шуткой: "Так Manizha порабощает индустрию моды, так она побеждает "Евровидение".

Для выхода на сцену певица тоже выбрала необычный наряд – огромное платье, сшитое из лоскутов, присланных женщинами из разных уголков страны.

Первый полуфинал, в котором выступит певица, состоится во вторник. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 20 мая, а финал – 22 мая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать