Вышел официальный русский трейлер мультфильма Pixar "Лука"

Фото: кадр из мультфильма "Лука"; режиссер – Энрико Касароса; производство – Disney
Компания Disney и студия Pixar представили официальный трейлер будущего полнометражного мультфильма "Лука".
Зрители увидят главного героя, морского монстра по имени Лука, который отправится со своим лучшим другом на поверхность, где чудовища принимают вид обычных мальчишек и ввязываются в череду летних приключений.
Кроме того, героев ожидают поездки на велосипеде и скутере, игры с новыми друзьями, домашняя паста, мороженое, а также постоянный риск раскрытия "подводных" личностей.
Ранее вышел трейлер третьей части хоррора "Заклятие", которая получила подзаголовок "По воле дьявола". Премьера фильма в РФ планируется 10 июня.
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