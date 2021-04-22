Warner Bros. выпустила трейлер третьей части хоррора "Заклятие"

Фото: кадр из фильма "Заклятие 3"; режиссер – Майкл Чавес; производство – New Line Cinema

Вышел трейлер третьей части хоррора "Заклятие", которая получила подзаголовок "По воле дьявола". Премьера фильма в РФ планируется 10 июня.

Главными героями новой части снова станут исследователи паранормальных явлений Эдвард и Лоррейн Уоррены – реально существующие люди, расследовавшие, как они утверждали, паранормальные случаи. Как и в первых двух частях, их вновь сыграют Патрик Уилсон и Вера Фармига.

Режиссеры обещают, что в этот раз Уоррены будут расследовать "сенсационное" дело, в котором впервые в истории Соединенных Штатов подозреваемый в убийстве в качестве защиты утверждал, что во время преступления был одержим демонами.

Новая часть "‎Заклятия" должна была выйти в сентябре минувшего года, но из-за пандемии коронавируса выход перенесли почти на год.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили первые фотографии со съемок сиквела "Соника в кино", где можно увидеть модели не только главного героя, но и Наклза с Тейлзом.