Фильм "Эйс Вентура" с Джимом Керри получит продолжение

Фото: kinopoisk.ru

Третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке.

Об этом изданию Empire рассказали представители компании Morgan Creek, выпустившей предыдущие два фильма о приключениях детектива, разыскивающего животных.

"Ранее мы заметили, что на официальной странице в Facebook об Эйсе Вентуре фанаты требуют третью часть. И теперь история увидит новый день на Amazon", – сказали в компании.

Отмечается, что сценарий предстоящего фильма подготовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020).

Первый фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вышел в 1994 году. Премьера второй части "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа" состоялась через год.

Актриса Джессика Хенвик, которая принимает участие в съемках четвертой части "Матрицы", ранее заявила, что новая серия культовой франшизы "изменит мир кино".