Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

07:14

Актриса из "Матрицы" пообещала, что новый фильм "изменит мир кино"

культура кино

Фото: kinopoisk.ru

Актриса Джессика Хенвик, которая принимает участие в съемках четвертой части франшизы "Матрица", заявила, что новая серия культовой франшизы "изменит мир кино".

В интервью изданию Comicbook Хеневик рассказала, что режиссер Лана Вачовски использует на съемках "такое оборудование, которое я никогда раньше видела".

"Она делает действительно интересные вещи в техническом плане, как и раньше, когда ей удалось создать совершенно новый стиль", – сказала Хенвик.

Релиз ленты намечен на 2022 год. "Матрица" – научно-фантастическая трилогия, выходившая с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе людей с разумными машинами.

Ранее стало известно, что компания Nokia возобновит продажи телефона 8110, который стал популярным благодаря фильму "Матрица".

Секрет зеленой заставки из "Матрицы" раскрыли создатели картины

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать