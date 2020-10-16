Актриса из "Матрицы" пообещала, что новый фильм "изменит мир кино"

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Актриса Джессика Хенвик, которая принимает участие в съемках четвертой части франшизы "Матрица", заявила, что новая серия культовой франшизы "изменит мир кино".

В интервью изданию Comicbook Хеневик рассказала, что режиссер Лана Вачовски использует на съемках "такое оборудование, которое я никогда раньше видела".

"Она делает действительно интересные вещи в техническом плане, как и раньше, когда ей удалось создать совершенно новый стиль", – сказала Хенвик.

Релиз ленты намечен на 2022 год. "Матрица" – научно-фантастическая трилогия, выходившая с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе людей с разумными машинами.

Ранее стало известно, что компания Nokia возобновит продажи телефона 8110, который стал популярным благодаря фильму "Матрица".