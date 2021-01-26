Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин

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Британская актриса Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься в обнаженных сценах, если их режиссируют мужчины.

В подкасте Chanel Connects она отметила, что изменит свою профессиональную политику для того, чтобы выступить против "мужского взгляда" в искусстве.

По мнению Найтли, режиссеры часто снимают "ужасные сексуальные сцены, где все смазаны маслом", только для того, чтобы кто‑то в фильмах выглядел привлекательно.

35-летняя актриса добавила, что истории о материнстве и принятии собственного тела должны рассказывать женщины-режиссеры.

Журналисты ранее обрушились с критикой на режиссера Квентина Тарантино, обвинив его в садизме по отношению к женщинам в кино.