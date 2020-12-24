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Культура

20:49

Netflix удалил из каталога все фильмы с Джонни Деппом

досуг культура кино

Фото: AP/Aaron Chown/PA

Стриминговый сервис Netflix удалил из своей американской библиотеки все фильмы с Джонни Деппом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пользователи платформы наткнулись на заглушку в виде рекомендованных картин, которая выводится при поиске имени Деппа. Официально Netflix не прокомментировал решение, но предполагается, что оно может быть связано с его судом против Эмбер Херд.

Ограничение пока коснулось только американской части сервиса. В российском Netflix по-прежнему доступны фильмы "Донни Браско", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Турист", "Мрачные тени", "Чарли и шоколадная фабрика", "Кокаин", а также мультфильмы "Труп невесты" и "Ранго".

Ранее из-за судебных тяжб, в которых актер проиграл дело о клевете против таблоида Sun, связанное с публикацией статьи об избиении Эмбер Херд, Деппа попросили покинуть проект "Фантастические твари" студии WB. За уже снятый материал третьей картины цикла он получит 10 миллионов долларов.

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