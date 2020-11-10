Джонни Депп получит 10 млн долларов за отказ от роли Грин-де-Вальда

Фото: стоп-кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", 2018 год, реж. – Дэвид Йейтс

Джонни Депп получит 10 миллионов долларов за отказ от роли Грин-де-Вальда, сообщает "Газета.ру".

Перед расторжением контракта с Warner Bros. актер успел сняться только в одной сцене картины.

Согласно предварительным договоренностям, даже если фильм не будет снят или на роль Деппа будет взят другой актер, ему обязаны выплатить весь гонорар в полном объеме.

После судебных тяжб, в которых актер проиграл дело о клевете против таблоида Sun, связанное с публикацией статьи об избиении Эмбер Херд, Warner Bros. попросила его отказаться от роли. В "Фантастических тварях" Джонни Депп играл главного антагониста Грин-де-Вальда.