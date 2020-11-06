Disney перенесла премьеры фильмов "Смерть на Ниле" и "Главный герой"

Фото: стоп-кадр из фильма "Главный герой", 2020, реж. – Шон Леви

Компания Disney отложила выпуск фильмов "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом и "Смерть на Ниле" Кеннета Браны на неопределенный срок, сообщает "Газета.ру".

10 декабря зрители должны были увидеть ленту о герое видеоигры, который с помощью собственного приложения пытается проникнуть в реальный мир. Через неделю должна была выйти картина об Эркюле Пуаро.

Уточняется, что от проката пришлось отказаться из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, поскольку многие кинотеатры остаются закрытыми или закрываются.

Ранее фильм "Ведьмы", главную роль в котором исполнила голливудская актриса Энн Хэтэуэй, раскритиковали за травлю людей с инвалидностью.

Отмечалось, что одной из особенностей ведьм в картине является отсутствие некоторых пальцев на руках. В связи с этим героини вынуждены носить перчатки.