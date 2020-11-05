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Культура

15:57

Фильм "Ведьмы" обвинили в травле людей с инвалидностью

культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Ведьмы", 2020, реж. – Р. Земекис

Фильм "Ведьмы", главную роль в котором исполнила голливудская актриса Энн Хэтэуэй, раскритиковали за травлю людей с инвалидностью. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что одной из особенностей ведьм в картине является отсутствие некоторых пальцев на руках. В связи с этим героини вынуждены носить перчатки.

В ответ на этот художественный ход в социальных сетях распространился хештег #NotAWitch, под которым публикуют посты с критикой фильма.

В кинокомпании Warner Bros. отметили, что авторы ленты не стремились оскорбить людей с особенностями. Также там добавили, что изначально художники рассчитывали на ассоциацию пальцев ведьм с кошачьими когтями.

Фильм "Ведьмы" Роберта Земекиса в первые премьерные выходные стал лидером проката в России и СНГ. Фэнтези-комедия собрала 119,5 миллиона рублей.

The City: "Ведьмы" и "Демидова Фест 2020"

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