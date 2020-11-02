В Disney показали робота с человеческим взглядом

Фото: youtube.com/DisneyResearchHub

В компании Disney Research была разработана система, помогающая роботам-гуманоидам устанавливать зрительный контакт с человеком. Об этом говорится на сайте Gizmodo.

Новый демонстрационный робот может не только поворачивать "лицо" к человеку, смотрящему него. Он еще может имитировать блуждание глаз, а также естественные движения головы при дыхании.

При этом образец робота, по данным СМИ, выглядит очень страшным. Сейчас у него отсутствует кожа и он похож на зомби из голливудских фильмов.

В будущем данную технологию могут применить в Диснейлендах по всему миру. Разработка будет задействована также для андроидов.

Ранее в московских кафе появились официанты-роботы. Отмечается, что система сможет переносить сразу несколько подносов.