Собаку-робота заметили на улицах Канады

Собаки-роботы появились на улицах Канады

Жители Канады встретили на улице собаку-робота Boston Dynamics, передает телеканал Москва 24.

Собака пробежала по тротуару мимо двух девушек, которых поприветствовала и отправилась дальше по своему маршруту.

В июле сообщалось, что пес-робот начал работать в автоконцерне Ford. Среди обязанностей этого работника находится создание объемной карты одного из заводов.

Собака-робот передвигается по предприятию со скоростью пешехода. При этом робот может работать без зарядки два часа, он легко преодолевает встречающиеся препятствия. В компании заявили, что цель нового работника заключается в трехмерной лазерной съемке.

При этом на заводе заверили, что в компании не планируют заменять людей роботами. Появление робота-пса объясняется желанием освободить персонал от рутинных дел.

