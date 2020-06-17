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В мире

09:34

В США поступила в продажу собака-робот

технологии за рубежом

Умный робопес от Boston Dynamics впервые поступил в свободную продажу

В США любой желающий может купить собаку-робота, сообщает "Газета.ру". В свободную продажу там впервые поступил робот Spot от американской компании Boston Dynamics.

Отдать за устройство придется 74,5 тысячи долларов. Производители отмечают, что робопес создан для компаний, которые интересно, каким образом мобильные роботы можно приспособить к решению разных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений.

Ранее сообщалось, что российский робот компании–резидента фонда "Сколково" "Промобот" взят на вооружение в полиции Абу-Даби. Устройство может патрулировать, вести видеонаблюдение и измерять температуру людей.

Робот помогает избежать ошибок, напрямую связанных с человеческим фактором – устройство не нагрубит и не опоздает на работу. Promobot обучен общаться на английском и арабском языках, а в его память внесена специальная лингвистическая база. Кроме того, робот сможет распознавать как лица сотрудников полиции, так и преступников.

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