Ждать ли нам в 2020 году беспилотных авто и почему они боятся дождя?

Когда по нашим дорогам начнут ездить полностью беспилотные автомобили? Почему они боятся дождя и зачем учить их общаться с другими водителями? Об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Фото: depositphotos/ Scharfsinn

Еще несколько лет назад автопроизводители обещали нам появление на дорогах полностью беспилотных автомобилей к 2020 году. Например, представители Honda публично обсуждали возможность появления машин без водителей на улицах Токио к летним Олимпийским играм 2020 года.

Volvo, Hyundai, Daimler, Tesla, Fiat Chrysler, Renault-Nissan и другие планировали выпуск таких автомобилей в диапазоне с 2018 по 2025 год. Ford, например, предсказывал, что "в салоне не будет руля, педалей газа и тормоза и, конечно же, водитель не понадобится". 2020-й наступил, но массового пришествия робомобилей не наблюдается.

Производители не делают больше громких заявлений и говорят, что путь будет долгим и постепенным. Сначала появится автоматическое аварийное торможение. Затем роботизированная доставка посылок и беспилотное такси по особо выделенным районам. Затем придет высокая степень автоматизации для частных авто (4-й уровень), но водителю все равно придется сидеть за рулем. А про 5-й уровень (это та самая полная автоматизация) пока предпочитают говорить туманно.

Фото: ТАСС/DPA/Christophe Gateau

Что же произошло? Да ничего неожиданного. Просто выяснилось, что для решения проблем, встающих на пути реализации беспилотных автомобилей, требуется гораздо больше времени и сил, чем казалось раньше.

Самой большой проблемой оказалась... погода. Все крупнейшие программы по тестированию автономных машин расположены в регионах с минимальным количеством осадков, максимальным количеством солнечных дней и устойчивыми погодными условиями – например, американские тесты проходят в Калифорнии, Аризоне и Неваде.



Все дело в том, что беспилотники пока способны передвигаться только при идеальной погоде.



Небольшой дождь вносит в их работу множество помех, ливень вызывает отказ некоторых систем, а метель приводит к полной невозможности продолжать движение. Причем снег мешает не только тем, что перекрывает обзор камерам и экранирует сигналы радаров, он еще и мешает распознавать разметку, оставаясь лежать на дорожном полотне. Человеческий мозг решает такие задачи довольно легко, а вот программное обеспечение автомобилей просто перестает понимать, где дорога.

Фото: depositphotos/ Scharfsinn

Распознавание препятствий и присваивание им приоритетов тоже оказалось сложным. Например, алгоритмам тяжело понять, что газету, которую ветер вынес на проезжую часть, можно вообще игнорировать, а выбежавшую собаку – нет. А уж с пешеходами и велосипедистами вообще беда: системам искусственного интеллекта невероятно сложно предвидеть резкую смену направления их движения, которая происходит довольно часто.

Еще одна серьезная причина заключается в том, что робомобиль абсолютно не способен общаться с окружающими водителями.



Выяснилось, что на дороге очень большое значение имеет невербальная коммуникация между людьми.



Скажем, проезжая нерегулируемый перекресток, мы способны мгновенно оценить и спрогнозировать ситуацию даже по направлению взгляда других водителей.



Программы пока на это не способны. Мало того, робот даже не может понять, что его пропускают, или дать понять другим участникам движения, что он пропускает их. Человек же легко распознает жест рукой или легкий кивок головы и спокойно проедет перекресток.

Судя по всему, наступление светлого беспилотного автобудущего откладывается на неопределенный срок. Впрочем, не на слишком большой: оптимистичные эксперты полагают, что на решение стоящих перед разработчиками задач должно хватить 5–10 лет. За это время искусственный интеллект должен научиться, образно говоря, видеть сквозь снег и махать рукой водителям. А значит, мы с вами все-таки успеем покататься на полностью роботизированных автомобилях.

Хотя...