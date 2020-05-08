В Москве появилось бьюти-такси

Бьюти-такси заработало в столице

В Москве появилось специальное такси, в котором клиентам предлагают набор услуг салона красоты. Так, в салоне микроавтобуса можно будет сделать себе маникюр, укладку и макияж.

Широкая публика узнала о нововведении благодаря видеоролику блогера Алены Погребняк. Она воспользовалась услугами такого такси и заявила, что будет и впредь ездить на этом виде транспорта.

Однако пользователи, обсуждающие бьюти-такси в социальных сетях, в основном негативно реагируют на появление подобной услуги на фоне режима самоизоляции.

Сотрудники бьюти-такси предлагают гражданам воспользоваться их услугами, чтобы не тратить время на приведение себя в порядок дома. Они обещают подъехать к дому клиента, забрать его и во время поездки осуществить все необходимые процедуры, чтобы подготовить внешний вид к выходу в общество.

Ранее стало известно, что водителей и пассажиров такси обяжут носить маски с 12 мая. Они должны будут соблюдать обязательный масочный режим, который распространится на весь столичный общественный транспорт.