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Общество

11:06

В Москве появилось бьюти-такси

город общество

Бьюти-такси заработало в столице

В Москве появилось специальное такси, в котором клиентам предлагают набор услуг салона красоты. Так, в салоне микроавтобуса можно будет сделать себе маникюр, укладку и макияж.

Широкая публика узнала о нововведении благодаря видеоролику блогера Алены Погребняк. Она воспользовалась услугами такого такси и заявила, что будет и впредь ездить на этом виде транспорта.

Однако пользователи, обсуждающие бьюти-такси в социальных сетях, в основном негативно реагируют на появление подобной услуги на фоне режима самоизоляции.

Сотрудники бьюти-такси предлагают гражданам воспользоваться их услугами, чтобы не тратить время на приведение себя в порядок дома. Они обещают подъехать к дому клиента, забрать его и во время поездки осуществить все необходимые процедуры, чтобы подготовить внешний вид к выходу в общество.

Ранее стало известно, что водителей и пассажиров такси обяжут носить маски с 12 мая. Они должны будут соблюдать обязательный масочный режим, который распространится на весь столичный общественный транспорт.

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