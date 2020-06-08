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В мире

16:00

Российского робота приняли в полицию Абу-Даби

за рубежом технологии

Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

Российский робот компании – резидента фонда "Сколково" "Промобот" был взят на вооружение в полиции Абу-Даби. Устройство может патрулировать, вести видеонаблюдение и измерять температуру людей, как сообщает РИА Новости.

"Для нас это не первый подобный опыт разработки: наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи", – заявил директор по развитию Олег Кивокурцев.

По словам специалиста, робот помогает избежать ошибок, напрямую связанных с человеческим фактором – устройство не нагрубит, не опоздает на работу и не совершит ошибок.

Promobot обучен общаться на английском и арабском языках, а в его память внесена специальная лингвистическая база. Кроме того, робот сможет распознавать как лица сотрудников полиции, так и преступников.

Как ранее заявил банковский аналитик Вячеслав Путиловский, пандемия коронавируса придаст импульс всеобщей роботизации. По мнению эксперта, этот процесс будет происходить постепенно.

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