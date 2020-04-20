Аналитик прокомментировал прогноз о мировой роботизации после пандемии

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Банковский аналитик Вячеслав Путиловский в беседе с Москвой 24 заявил, что пандемия коронавируса даст толчок к развитию удаленной работы. Так эксперт прокомментировал выводы специалистов Bank of America о том, что ключевыми мировыми трендами после пандемии коронавируса станут автоматизация и деглобализация.

"Россия и в глобализацию была не особо вовлечена, по крайней мере, в меньшей степени, чем другие страны. Коронавирус даст толчок технологиям удаленной работы – это все, что связано с автоматизацией в этом плане", – сказал Путиловский.





Вячеслав Путиловский банковский аналитик Пандемия позволит отработать людям технологии удаленной работы, они будут вынуждены их отработать... Даже если бы была техническая возможность все автоматизировать, власти бы на это не пошли, чтобы избежать социального взрыва.

Путиловский подчеркнул, что автоматизация со временем будет происходить, но так сразу роботы на смену людям не придут. "Да, автоматизация будет со временем, скажем так, есть масса процессов, где человека проще всего заменить. Но это позволит людям заниматься чем-то более продуктивным", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что автоматизация и деглобализация могут стать ключевыми мировыми трендами после пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Bank of America.

Данная тенденция, считают эксперты, может особенно проявиться в развивающихся странах. В исследовании "COVID-19 – десять лет спустя" допускается, что примерно 75 процентов рабочих мест заменят роботами. Наиболее пострадавшей страной при таком сценарии может стать Мексика (80 процентов), а меньше всего такой кризис затронет Россию (60 процентов).

После пандемии развивающиеся рынки будут расти не так активно, как ранее. Уже известно, что снизился ВВП Китая, и это лишь первое его падение с 1992 года, с момента введения статистики по данному показателю.

Кроме того, финансовый кризис может болезненно ударить по странам с большим госдолгом и низкими резервами. Это в первую очередь Бразилия, ЮАР и Турция. Изменится также и отношение к цепочкам поставок – в этой области может снизиться роль Китая и вырасти – других азиатских экономик и даже ряда европейских.



Соболева Илона