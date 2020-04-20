Аналитик прокомментировал прогноз о мировой роботизации после пандемии

Фото: ТАСС/Alex Plavevski/EPA
Банковский аналитик Вячеслав Путиловский в беседе с Москвой 24 заявил, что пандемия коронавируса даст толчок к развитию удаленной работы. Так эксперт прокомментировал выводы специалистов Bank of America о том, что ключевыми мировыми трендами после пандемии коронавируса станут автоматизация и деглобализация.
"Россия и в глобализацию была не особо вовлечена, по крайней мере, в меньшей степени, чем другие страны. Коронавирус даст толчок технологиям удаленной работы – это все, что связано с автоматизацией в этом плане", – сказал Путиловский.
Путиловский подчеркнул, что автоматизация со временем будет происходить, но так сразу роботы на смену людям не придут. "Да, автоматизация будет со временем, скажем так, есть масса процессов, где человека проще всего заменить. Но это позволит людям заниматься чем-то более продуктивным", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что автоматизация и деглобализация могут стать ключевыми мировыми трендами после пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Bank of America.
Данная тенденция, считают эксперты, может особенно проявиться в развивающихся странах. В исследовании "COVID-19 – десять лет спустя" допускается, что примерно 75 процентов рабочих мест заменят роботами. Наиболее пострадавшей страной при таком сценарии может стать Мексика (80 процентов), а меньше всего такой кризис затронет Россию (60 процентов).
После пандемии развивающиеся рынки будут расти не так активно, как ранее. Уже известно, что снизился ВВП Китая, и это лишь первое его падение с 1992 года, с момента введения статистики по данному показателю.
Кроме того, финансовый кризис может болезненно ударить по странам с большим госдолгом и низкими резервами. Это в первую очередь Бразилия, ЮАР и Турция. Изменится также и отношение к цепочкам поставок – в этой области может снизиться роль Китая и вырасти – других азиатских экономик и даже ряда европейских.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: