Потенциальный ущерб от COVID-19 для экономики РФ может достичь 18 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ущерб от коронавируса в наиболее пострадавших областях российской экономики ожидается на уровне 17,9 триллиона рублей. Более того, эксперты прогнозируют увольнения и сокращения около 15,5 миллиона человек. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) считают, что наибольший кризис затронет сферу услуг. Согласно прогнозам, общий ущерб отрасли составит 77,5 процента, если рассматривать сокращение добавленной стоимости.

В это же время меньше всего пандемия скажется на производстве продовольствия, сельском, рыбном и лесном хозяйствах. Хозяйственным отраслям пророчат потери на уровне 5,1 процента, добыче полезных ископаемых – 6,6 процента.

Прогноз НРА включает в себя три сценария дальнейшего развития событий. В частности, оптимистический подразумевает, что рост экономики сохранится, а пессимистический – что сферу ожидает глубокое падение. При этом эксперты придерживаются центристской позиции, то есть оценивают рост ВВП по итогам года на уровне 0,4–0,7 процента.

Накануне, 15 апреля, состоялось очередное обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам страны. Глава государства предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Данные средства разрешат направить на насущные нужды и для решения острых задач.

