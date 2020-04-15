Путин предложил включить непродовольственные магазины в число пострадавших предприятий

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Владимир Путин предложил включить непродовольственные магазины в число предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса. Такое поручение президент дал на совещании с членами правительства РФ.

"Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем", – заявил Путин.

Также глава государства поручил кабмину доработать список системообразующих предприятий. По его словам, они должны быть важными для экономики.

11 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому перечень пострадавших от COVID-19 отраслей расширяется.

Уточняется, что в раздел "Культура, организация досуга и развлечений" добавили кинематограф, а новый раздел "Деятельность в области здравоохранения" пополнили пунктом о стоматологической помощи.

Ранее в список были включены девять сфер экономики. К ним относятся пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный и туристический бизнес, а также ряд отраслей сферы услуг.

В Москве 1 апреля утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

Всего бизнес получит поддержку в 25 миллиардов рублей от властей столицы. Городская помощь будет доступна и для владельцев коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум вдвое, тогда меры поддержки составят порядка 8,6 миллиарда рублей в квартал.

До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан.