Эксперты предупредили о мировой роботизации после пандемии коронавируса

11:09
Фото: AP Photo/Luca Bruno
Автоматизация и деглобализация могут стать ключевыми мировыми трендами после пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Bank of America, как сообщает газета "Известия".
Данная тенденция, считают эксперты, может особенно проявиться в развивающихся странах. В исследовании "COVID-19 – десять лет спустя" допускается, что примерно 75 процентов рабочих мест заменят роботами. Наиболее пострадавшей страной при таком сценарии может стать Мексика (80 процентов), а меньше всего такой кризис затронет Россию (60 процентов).
После пандемии развивающиеся рынки будут расти не так активно, как ранее. Уже известно, что снизился ВВП Китая, и это лишь первое его падение с 1992 года, с момента введения статистики по данному показателю.
Кроме того, финансовый кризис может болезненно ударить по странам с большим госдолгом и низкими резервами. Это, в первую очередь, Бразилия, ЮАР и Турция. Изменится также и отношение к цепочкам поставок – в этой области может снизиться роль Китая и вырасти – других азиатских экономик и даже ряда европейских.
По словам руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, ВВП России в 2020 году будет соответствовать отрицательной динамике. Специалист указала на то, что ситуация оперативно меняется, что вынуждает корректировать прогнозы.
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