Набиуллина сообщила, что динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной

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Динамика ВВП в 2020 году будет отрицательной, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге.

"Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста", – цитирует ее РИА Новости.

Глава Банка России также отметила, что необходимости в интервенциях на валютном рынке сейчас нет.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он считает, что распространение коронавируса повлияет на экономический рост страны гораздо сильнее, чем динамика цен на черное золото.

Силуанов добавил, что инфляция в этом году ожидается на уровне около 4%. Если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП. Министр подчеркнул, что все социальные обязательства государства перед населением будут выполнены как в ближайшие три года, так и в долгосрочной перспективе.