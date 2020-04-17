Эксперт рассказал о тенденциях китайской экономики после пандемии COVID-19

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Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский прокомментировал положение китайской экономики в настоящий момент, сообщает ИА "НСН".

В частности, он отметил, что падение китайского ВВП объясняется экономическим кризисом, который возник в результате предпринятых мер по сдерживанию распространения коронавируса. Кроме того, Островский указал на особое положение Уханя, который является важным транспортным узлом.

"Проблема возникла из-за того, в частности, что разорвались транспортные связи, а город Ухань находится практически в центре транспортного креста, там и река, по которой осуществляется огромный объем транспортных перевозок, и основная железная дорога, по которой курсируют направления с севера на юг. Из-за того, что эти связи прервались, и случилось падение ВВП", – подчеркнул Островский.

Таким образом, по его мнению, основной причиной снижения экономических показателей Китая является разрыв связей между регионами. В то же время Островский отметил, что восстановление китайской экономики произойдет быстрее, чем в других странах.

"Думаю, что Китай восстановится достаточно быстро, поскольку у них режим карантина уже снят. Они восстанавливают производство, хотя не везде. На крупных производствах процесс восстанавливается быстрее, на малых же предприятиях, поскольку там возникают проблемы с выплатой заработной платы, с уплатой налогов, процесс замедлен, там ситуация намного хуже", – сказал Островский.

Он спрогнозировал более раннее восстановление экономики Китая, чем у стран Европы. Он подчеркнул, что данная тенденция будет наблюдаться несмотря на то, что вряд ли все предприятия в Китае начнут работать до конца года.

После вспышки коронавируса в Ухане городская жизнь там постепенно приходит в норму. 25 марта был отменен карантин в провинции Хубэй, а 8 апреля китайские власти сняли ограничение на транспортное сообщение с городом Ухань. Кроме того, в городе больницы, ранее ставшие стационарами для приема зараженных коронавирусом, в настоящий момент возвращаются в прежний режим работы.

Согласно последним данным ВОЗ, в КНР за все время распространения коронавируса зафиксировали 83 756 случаев заражения COVID-19. Более 4,5 тысяч человек стали жертвами инфекции, в то время как уже более 77 тысяч пациентов выздоровели.