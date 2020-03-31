Больницы в Ухане вернулись к прежнему режиму работы

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Больницы в китайском Ухане, перепрофилированные в медучреждения для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись в прежний режим работы. Более 60 медицинских организаций уже восстановили направление деятельности, передает РИА Новости.

"По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране все больше и больше специализированных больниц завершают выполнение этой задачи по лечению и постепенно возвращаются к обычному порядку оказания медицинской помощи", – сообщила представитель управления по медицинской политике государственного комитета по здравоохранению КНР Цзяо Яхуэй.

В настоящее время в 60 больницах уже восстановлен амбулаторный прием пациентов. В 53 учреждениях проводится служба неотложной помощи.

Отмечается, что в медорганизациях организовано 26,5 тысячи койко-мест, практически половина из которых уже занята.

Ранее стало известно, что заблеваемость коронавирусом в Китае пошла на спад. 25 марта там отменили карантин в провинции Хубэй. В городе Ухань, откуда и начал распространяться вирус, ограничения намерены снять 8 апреля.