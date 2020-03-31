Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:23

Больницы в Ухане вернулись к прежнему режиму работы

общество за рубежом

Фото: ТАСС/XIONG QI/XINHUA/ЕРА

Больницы в китайском Ухане, перепрофилированные в медучреждения для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись в прежний режим работы. Более 60 медицинских организаций уже восстановили направление деятельности, передает РИА Новости.

"По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране все больше и больше специализированных больниц завершают выполнение этой задачи по лечению и постепенно возвращаются к обычному порядку оказания медицинской помощи", – сообщила представитель управления по медицинской политике государственного комитета по здравоохранению КНР Цзяо Яхуэй.

В настоящее время в 60 больницах уже восстановлен амбулаторный прием пациентов. В 53 учреждениях проводится служба неотложной помощи.

Отмечается, что в медорганизациях организовано 26,5 тысячи койко-мест, практически половина из которых уже занята.

Ранее стало известно, что заблеваемость коронавирусом в Китае пошла на спад. 25 марта там отменили карантин в провинции Хубэй. В городе Ухань, откуда и начал распространяться вирус, ограничения намерены снять 8 апреля.

В Китае коронавирус идет на спад

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика