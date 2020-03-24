Китай откроет Ухань после вспышки коронавируса

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Власти Китая с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, ставшим очагом распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба города Ухань по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.

"Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", – говорится в документе.

Из-за вспышки коронавируса с 23 января город был изолирован от внешнего мира. Транспортное сообщение в городе, включая метро, автобусы и паромы, было приостановлено.

Сейчас в город не впускают автобусы и водный транспорт, закрыты аэропорт и ж/д вокзалы. Жителям запрещено покидать город без особого разрешения, режим передвижения строго ограничен.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, пандемия коронавируса ускоряется.

В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.