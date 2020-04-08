Китай закроет последний действующий пассажирский пункт пропуска на границе с РФ

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Власти Китая временно закроют последний действующий на границе с Россией пассажирский пункт пропуска, сообщает ТАСС.

Работу с 9 апреля приостановит пункт Маньчжурия – Забайкальск. Уточняется, что грузовое сообщение сохранится.

Накануне сообщалось, что спустя 76 дней изоляции власти Китая разблокировали выезд из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.

В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 пациентов пришлось на Москву. В столице лечение на дому проходят 1700 человек.

Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет находиться до первой декады июня – до середины июня, полагает она. Скворцова объяснила, что для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.