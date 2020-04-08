Китай закроет последний действующий пассажирский пункт пропуска на границе с РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Власти Китая временно закроют последний действующий на границе с Россией пассажирский пункт пропуска, сообщает ТАСС.
Работу с 9 апреля приостановит пункт Маньчжурия – Забайкальск. Уточняется, что грузовое сообщение сохранится.
Накануне сообщалось, что спустя 76 дней изоляции власти Китая разблокировали выезд из Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.
В России зафиксировали 7497 случаев COVID-19, из них 1154 – за последние сутки. 697 пациентов пришлось на Москву. В столице лечение на дому проходят 1700 человек.
Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10–14 дней, затем пойдет процесс в обратную сторону, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На плато страна будет находиться до первой декады июня – до середины июня, полагает она. Скворцова объяснила, что для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: