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Общество

14 мая, 00:08

Как гаджеты и роботы встали на борьбу с коронавирусом

общество наука

Очки, которые вычисляют людей с повышенной температурой в поле видимости, и мобильное приложение, определяющее заражение COVID-19 по голосу. На борьбу с коронавирусом встали не только гаджеты, но и роботы. Подробнее – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: depositphotos/ AndrewLozovyi

Совершенно ясно, что коронавирус изменил наш привычный уклад жизни. Мы соблюдаем самоизоляцию, на улице носим маски и перчатки, заказываем еду на дом и смотрим огромное количество сериалов.

Но пандемия принесла изменения не только в частную жизнь, но и в сферу высоких технологий. Нет, речь сейчас не об остановке производств или снижении объемов покупки гаджетов. Мы говорим о современных технологиях, помогающих человечеству бороться с эпидемией. За несколько последних месяцев производители выпустили множество устройств, программ и даже роботов, основная задача которых – минимизировать возможности распространения COVID-19.

Израильский стартап Vocalis Health разработал мобильное приложение, способное по голосу оценить вероятность заражения коронавирусом. Разработчики утверждают, что, поражая легкие, вирус вносит специфические искажения в работу голосовых связок и, разумеется, в дыхание. Эти помехи можно уловить и проанализировать.

Приложение записывает голос пользователя и отправляет его на удаленный сервер, где нейросеть исследует запись и оценивает вероятность коронавирусной инфекции.

Пока приложение находится в стадии тестирования, которое проводится совместно с министерством обороны Израиля, но уже сейчас любой желающий может отправить образец своего голоса для анализа.

Кстати, о приложениях. Угроза эпидемии сумела объединить даже таких непримиримых конкурентов, как Apple и Google. Цифровые гиганты разрабатывают совместную систему мониторинга распространения коронавируса под названием ExposureNotification. Это код, встраиваемый в приложения и отслеживающий реальные контакты пользователя с другими людьми. Система использует беспроводную связь на коротких расстояниях и создает сеть контактов на основании данных смартфонов, находящихся поблизости. Отдельно уточняется, что принудительной слежки не будет – система работает только с согласия пользователей и собирает минимум информации.

Фото: rokid.com

"Гаджетостроители" тоже не сидят сложа руки и изобретают все новые устройства с противоэпидемическим функционалом. Китайская компания Rokid недавно представила свою последнюю разработку – смарт-очки T1. Это очки дополненной реальности, способные измерять температуру сразу у 200 людей, находящихся в поле видимости.

Очки определяют людей в окружающей обстановке, отличая их, например, от транспорта, собак или манекенов, а затем отслеживают их перемещение.

Когда человек приближается на дистанцию около трех метров, очки дистанционно измеряют температуру его тела.

Если она повышенная, система сообщает об этом своему пользователю. Гаджет создан в помощь медикам и полиции для дополнительного скрининга на COVID-19.

И даже уже существующие разработки авторы сумели приспособить для борьбы с пандемией. Например, четвероногий робот Spot, созданный в компании Boston Dynamics, теперь патрулирует парки в Сингапуре. Робот оснащен видеокамерами, которые позволяют фиксировать и оценивать количество посетителей в парке. Если расстояние между двумя людьми оказывается меньше рекомендованной социальной дистанции, робот приятным женским голосом рекомендует им отойти друг от друга подальше.

Spot также пытается поднять людям настроение шутливыми репликами вроде: "Мыть руки – это здорово! Ой, подождите... У меня же нет рук". Контроль его работы ведется дистанционно, а в конструкции предусмотрены датчики, предотвращающие столкновение с препятствием или людьми.

Видео: YouTube/The Straits Times

Высокие технологии активно помогают человечеству в борьбе с коронавирусом. Создаются устройства для дезинфекции мобильных телефонов, гаджеты для контроля количества кислорода в крови, роботы для первичного осмотра и оформления пациентов больниц, программы для наблюдения за состоянием здоровья. И нам очень хочется верить, что хай-тек поможет нам победить пандемию в самые короткие сроки. В конце концов именно для помощи людям и создаются все высокие технологии.

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Гринько Николай

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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