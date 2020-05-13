"Маска впивается в лицо, просветы заклеивают". Как работают врачи в "красной зоне"

Корреспондент Москвы 24 рассказала о "красной зоне" НИИ имени Лопаткина

У медиков, работающих в "красных зонах", где лечение проходят пациенты с COVID-19, начали сдавать нервы. Об этом рассказала главный санитарный врач Вероника Скворцова. По ее словам, каждый десятый медик, работающий в "красной зоне", страдает депрессией, испытывает тревожное состояние и плохо спит.

В "красной зоне" инфекционного отделения НИИ имени Лопаткина расположено 165 коек. Корреспондент телеканала Москва 24 Анастасия Цапиева побывала в этом стационаре и рассказала, что происходит в "красной зоне" НИИ имени Лопаткина.

По словам Цапиевой, врачи работают сутки через сутки или сутки через двое. Но в "красной зоне", по ее словам, специалисты находятся не всю смену, потому что физически это очень сложно выдержать.

"Они надевают химзащиту, противочумный халат, перчатки, которые заклеиваются скотчем, маску для дайвинга, которую очень сильно затягивают, чтобы вирус не проник внутрь, она просто впивается в лицо. А просветы, которые остаются, заклеивают скотчем", – рассказала журналист.

Цапиева добавила, что медики в таком защитном костюме остаются практически полностью без воздуха.

"Нельзя шесть часов ни пить, ни есть, ни ходить в туалет. Они даже не сидят. Они заходят в "красную зону" на шесть часов и начинают бесконечные обходы, потом на шесть часов выходят, вроде бы как отдыхают в комнате отдыха, но я думаю у них еще есть работа в больнице, кроме "красной зоны", – сказала Цапиева.

По ее словам, другому персоналу также приходится непросто, ведь санитарки и медсестры работают в "красной зоне" намного дольше. А пациентам с тяжелой формой коронавирусной инфекции необходим постоянный контроль.

Цапиева выразила мнение, что влияние на медиков оказывают и пациенты, потому что некоторые капризничают и к ним нужен отдельный подход.

Врачи подходят и уделяют внимание каждому пациенту, это, по ее словам, очень тяжело.

Также корреспондент Москвы 24 отметила, не разговаривала ни с одним пациентом, который ранее был подключен к аппарату ИВЛ, а врачи не дают прямого ответа на вопрос о том, все ли больные могут дышать самостоятельно после искусственной вентиляции легких.

"Я видела людей после реанимации, которые оттуда вышли. Это люди с 60-70% поражения легких. В момент, когда я находилась в реанимации, под аппаратами ИВЛ было четверо, и это были люди с осложнениями, допустим с онкологией, а также были люди старше 65 лет. Врачи, конечно, никаких прогнозов не дают и не могут дать", – добавила она.

Цапиева подчеркнула, что врачи показали ей снимки КТ и отметили, что таких поражений они не видели ранее. Поэтому пока, по ее словам, медики не делают никаких выводов, так как статистика по всем больницам абсолютно разная.

По состоянию на сегодняшний день в Москве подтвердили 4 703 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев в столице составило 126 004.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.