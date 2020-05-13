Медик рассказала о тревоге врачей из-за COVID-19 в России

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Российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Об этом сообщила главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

"Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников – в любом случае все врачи это ожидают с тревогой", – отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Медик уточнила, что некоторые россияне до сих пор не понимают опасность инфекции, несмотря на то, что многие из госпитализированных с коронавирусом пациентов находятся в реанимации.

"Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание", – резюмировала Шаповаленко.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом, общая численность зараженных за все время – 232 243. Наибольшее число зафиксированных эпизодов инфицирования приходится на Москву, в которой за прошедшие 24 часа выявили 5392 случаев.

Сообщается, что за указанный период в столице вылечились 1820 человек, за все время были выписаны 19 642 пациента столичных больниц.