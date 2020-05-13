Медик рассказала о тревоге врачей из-за COVID-19 в России

09:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Об этом сообщила главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.
"Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников – в любом случае все врачи это ожидают с тревогой", – отметила она в эфире телеканала "Россия 1".
Медик уточнила, что некоторые россияне до сих пор не понимают опасность инфекции, несмотря на то, что многие из госпитализированных с коронавирусом пациентов находятся в реанимации.
"Это действительно тяжелая инфекция, особо опасная инфекция, контагиозная инфекция, инфекция с достаточно серьезными осложнениями, если вовремя не принимать меры и не обращать на это внимание", – резюмировала Шаповаленко.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом, общая численность зараженных за все время – 232 243. Наибольшее число зафиксированных эпизодов инфицирования приходится на Москву, в которой за прошедшие 24 часа выявили 5392 случаев.
Сообщается, что за указанный период в столице вылечились 1820 человек, за все время были выписаны 19 642 пациента столичных больниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: